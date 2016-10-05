Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2589,8334 (5 жовтня – 2586,4415)

100 EUR – 2903,4622 (5 жовтня – 2886,7274)

10 RUR – 4,1465 (5 жовтня – 4,1428)

Читайте такожНацбанк оцінив перспективи валютного ринку

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,88 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта подешевшала по відношенню до долара США на 1 копійку.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9850/29,0190 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8983 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 575 угод на суму 427,71 мільйона доларів.