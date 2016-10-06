Надходження до зведеного бюджету України зросли на 28% - до 470 мільярдів

Надходження до зведеного бюджету України в січні-вересні 2016 року становили 470,2 млрд грн, що на 102,9 млрд грн, або на 28% вище за показник за аналогічний період 2015 року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України з посиланням на оперативні дані, в тому числі до державного бюджету надійшло 365,9 млрд грн, до місцевих бюджетів – 104,3 млрд грн.

Також повідомляється, що з початку року платники податків отримали відшкодування з податку на додану вартість на 63,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-серпня поточного року становить 11,288 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 28,309 млрд грн.

Дефіцит держбюджету за цей період досяг 42,936 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 7,687 млрд грн.