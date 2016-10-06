Гройсман анонсує економічний прорив: Я впевнений, що через 3-5 років ми будемо успішною країною

Україна має широкий спектр можливостей, ефективне використання яких дозволить нашій країні забезпечити якісний економічний прорив, що включає реформу сфери оборони, впровадження провідних наукових розробок, розвиток сфери переробки і виробництво продукту з великою доданою вартістю.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2,5% за інфляції 11%

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході виступу на міжнародному економічному форумі.

«Можливості України - найкращі в Європі, а можливо і в світі, - сказав глава уряду. - Я впевнений, що через 3-5 років ми будемо успішною країною».

Гройсман відзначив, що інструментами використання можливостей країни стануть створювані урядом Офіс супроводу інвестицій та Національний комітет відродження промисловості. Ці структури, за словами Гройсмана, дозволять бізнесу не тільки вести прямий діалог із владою, оцінювати прогнозованість державних рішень, а й також відчувати захист держави і цілком використовувати свої можливості.

«Останнім часом уряд став своєрідним майданчиком для діалогу влади, суспільства і бізнесу, - сказав Гройсман. - Уряд, який я очолюю, робитиме все для того, щоб інвестори почувалися захищеними».

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1%, а в 2017 році - на рівні 3%. Надалі щорічне зростання очікується на рівні не менш як 4% ВВП. Разом з тим, за оцінками експертів, Україна при належному обсягу інвестицій і зростанні промислового виробництва може демонструвати більш значне зростання - на рівні 6-7% на рік.