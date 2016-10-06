За два з половиною кризових роки в Росії звільнили 120 тисяч банківських працівників

За два з половиною кризових роки кількість працівників великих і середніх банків у Росії скоротилася на 120 тисяч осіб, що становить близько 15% співробітників всього банківського сектора, свідчать дані Росстату, пише РБК.

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У 2014 році кількість банківських працівників становила 835 тисяч осіб і згодом скорочувалася. Середньорічний показник по 2015 році – 769 тисяч осіб, а у першому півріччі поточного року кількість працівників банків становила 717 тисяч осіб.

За даними Росстату, загальна кількість працюючих осіб в країні в червні 2016 році становила більше 72,67 млн осіб, це майже на 1,14 млн осіб більше у порівнянні із середньорічним показником у 2014 році. У зв'язку із звільненням у банківській сфері втратив роботу кожен 640-й працездатний росіянин, відзначає видання.

За даними Агентства зі страхування внесків, з 2014 року по перше півріччя 2016 у Росії ліквідували 179 банківських організацій, з них 31 банк – за 2016 рік. У 2014-2015 роках ліквідували 28 банків, 32 організації піддалися «санації».

Під час ліквідацій банків в 2014 році втратили роботу 14,5 тисяч співробітників, у 2015 році – 18 тисяч.