Ставки за валютними депозитами перебувають на історичному мінімумі - НБУ

Національний банк України відзначає стійку тенденцію до зниження ставок на банківському ринку, зокрема, ставки за валютними депозитами населення сьогодні перебувають на історичному мінімумі.

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Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ.

За його словами, з початку 2016 року ставки за 12-місячними депозитами фізичних осіб знизилися на 2,7 п. п. - до 18,6% річних у гривні і на 2 п. п. - до 6,2% річних у доларах США.

Також Ваврищук зазначив, що відновився приплив депозитів у банківську систему України, і хоча темпи приросту депозитної бази банків поки що не дуже високі - кошти населення в банках зросли за вісім місяців на 4,8% у національній валюті та 1,9% в іноземній валюті - але ці темпи зростання стійкі.