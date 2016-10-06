Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank, згідно з інформацією Süddeutsche Zeitung, може уникнути покарання у зв'язку зі скандалом в Росії.

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Хоча розслідування сумнівних операцій ще триває, Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin), не знайшовши доказів, судячи з усього, обмежиться приписами, націленими на поліпшення ризик-менеджменту, пише німецька газета. При цьому видання не називає джерел інформації. Представники Bafin і Deutsche Bank відмовилися від коментарів.

Як зазначає " Süddeutsche Zeitung, оскільки в інших фінансових установ не було подібних проблем, важко передбачити, яке може бути покарання для банку. Однак обережні оцінки дозволяють припустити мільярдний штраф, передає «Німецька хвиля».

Розслідуванням так званих дзеркальних операцій з цінними паперами, які проводив російський Deutsche Bank, продовжують займатися британські та американські фінансові органи. Такі угоди, можливо, дозволили вивести з країни близько 10 мільярдів доларів російським клієнтам, які потрапили під санкції, що були введені після анексії Криму. За даними агентства Bloomberg, мова йде про рахунки близьких осіб російського президента Володимира Путіна - зокрема братів Аркадія і Бориса Ротенбергів