У Кабміні зазначили: цінність траншу МВФ не в грошах, а в оцінці успішності реформ

Цінність отриманого Україною траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд дол. насамперед полягає в оцінці успішності реформ, а не в грошах.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2,5% за інфляції 11%

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на Київському міжнародному економічному форумі.

«Ми отримали транш МВФ, і справа не в грошах. 1 млрд дол. від МВФ - це сигнал, що Україна змінюється і реформи успішно тривають», - сказав він.

За словами Кубіва, схвалення українських реформ з боку МВФ є найважливішим позитивним сигналом для зовнішніх і внутрішніх інвесторів, що, у свою чергу, підвищить рівень довіри між бізнесом і владою.

«Найкращі інвестиції - це внутрішні інвестиції, які будуть можливі після відновлення довіри суспільства до влади в результаті реформ», - наголосив глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш як річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. уже до кінця поточного року.

За словами експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch, отримання Україною третього кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду є добрим сигналом, але не знімає загальної стурбованості про необхідність і швидкість проведення реформ в країні.