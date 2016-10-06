Банківський сектор України скоротив зовнішній борг до $10,5 мільярда

Валовий зовнішній боргу банківського сектора у першому півріччі 2016 року скоротився на 2,3 млрд дол. США – до 10,5 млрд дол. США.

Про це йдеться в першому випуску «Огляду банківського сектора» Національного банку України, представленого в під час брифінгу в НБУ.

Згідно з даними НБУ, зниження рівня боргу зумовлено погашенням раніше залучених кредитів та конвертацією цих кредитів в капітал.

За підсумками другого кварталу у банків 6,8 млрд дол. довгострокових і 3,7 млрд дол. короткострокових зобов'язань.

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Як повідомляв УНІАН, найбільші банківські установи України за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком у 2015 році, до 1 вересня 2016 року прийняли заходи по виконанню програми докапіталізації сукупним обсягом 108 млрд грн, у тому числі шляхом збільшення капіталу, так і за допомогою зниження кредитного ризику, включаючи посилення застави за ризиковими кредитами, стягнення застави за проблемними кредитами.

Також Національний банк повідомляв, що чистий приріст обсягів інвестицій за перше півріччя склав 2 млрд дол., і більша частина цих коштів була направлена в банківський сектор на поповнення капіталу банків за результатами проведеного стрес-тестування. За оцінками НБУ, частка іноземного капіталу в українській банківській системі, без обліку неплатоспроможних банків, за червень 2016 року зросла на 15,1 п. п. – до 54,7%.