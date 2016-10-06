Рада додатково виділила 7 мільярдів на силовиків, військових і прикордонників

За ухвалення законопроекту №5217 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»» за основу і в цілому проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, представляючи законопроект, що документ розроблено виходячи з необхідності додатково профінансувати держоргани, які відповідають за безпеку і оборону країни, у розмірі 7,1 млрд грн.

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«Це, в першу чергу, Міністерству оборони – 3,8 млрд грн, Національній поліції – 2 млрд грн, Державній прикордонній службі – 1 млрд і деяким іншим», - сказала Маркарова.

Також депутат повідомила, що законопроект вносить зміни до бюджету щодо фінансування нових витрат у зв'язку з ухваленим раніше законом про державну службу. На це пропонується спрямувати 1,4 млрд грн, із яких 1 млрд грн піде обласним держадміністраціям. «Цього недостатньо, і ми сподіваємося, що зможемо до вас ще раз повернутися, але це той ресурс, який вже зараз згодиться для того, щоб профінансувати наших чиновників на місцях, на районних і обласних рівнях», - сказала Маркарова.

Також пропонується виділити 420 млн грн на підтримку вугледобувних підприємств, зокрема на виплату зарплати шахтарям. Ще 90 млн грн будуть спрямовані на представлення України в міжнародних органах, також будуть профінансовані інвестиційні проекти Фонду регіонального розвитку на 950 млн грн.

Маркарова зазначила, що профінансувати додаткові витрати пропонується за рахунок економії, досягнутої з обслуговування державного боргу. Йдеться про суму 8,9 млрд грн. Ще 1,2 млрд грн буде отримано від тимчасового переспрямування в бюджет країни коштів із бюджетів непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей.

Також до порядку денного було внесено альтернативний законопроект народного депутата Олександра Долженкова, яким пропонувалося спрямувати ті ж кошти на скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

«Ми пропонуємо кошти, які вдалося заощадити, спрямувати до Пенсійного фонду, оскільки там існує великий дефіцит», - сказав Долженков. Також він повідомив, що альтернативний законопроект передбачав виділити фінансування місцевим бюджетам на компенсацію пільгового проїзду у громадському транспорті, на що сьогодні в бюджеті не вистачає коштів. Однак із ухваленням законопроекту №5217 альтернативний законопроект Долженкова було знято з розгляду.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував зміни в держбюджет на 2016 рік наприкінці вересня. При цьому він зазначав, що зміни не торкнуться скорочення витрат, а навпаки - виділення додаткового фінансування на сферу безпеки, особливо за лінією МВС.

В цілому фінансування сектору безпеки і оборони України в бюджеті 2016 року становить близько 114 млрд грн.