Гривня трохи здала позиції – до 25,90 за долар

У четвер, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,86/25,90 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта подешевшала по відношенню до долара США на 2 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні віднсоно євро встановилися на рівні 28,9220/28,9610 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4140/0,4150 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,8834 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 255 угод на суму 98,72 мільйона доларів.