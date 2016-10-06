Нацбанк налаштований й надалі знижувати облікову ставку

Національний банк України налаштований і далі знижувати облікову ставку в разі відсутності яких-небудь негативних шоків на ринку, заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук в ході брифінгу.

"НБУ змінив облікову ставку з початку року з 22 до 15% на зараз, і в разі відсутності яких-небудь негативних шоків... Ми налаштовані надалі знижувати ключову ставку НБУ", - сказав Ваврищук.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2,5% за інфляції 11%

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 15 вересня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. - до 15% річних, прийнявши рішення знизити облікову ставку шостий місяць поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в серпні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше. Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року на рівні 12% плюс/мінус 3 п. п.