Гройсман закликав місцеву владу ефективніше використовувати бюджетні гроші

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеві влади підвищити ефективність використання додаткових коштів, отриманих у результаті фінансової децентралізації.

Про це він заявив в ході зустрічі з представниками Асоціації міст України в Києві.

"Я вважав і вважаю, що ми повинні використовувати інструменти, які ми маємо, ефективно. Кожну гривню, яку ми отримуємо сьогодні додатково, ми повинні інвестувати в якість життя людей - модернізацію міського транспорту, реконструкцію доріг та тротуарів, будівництво нових дитячих садків, енергомодернізацію комунальної власності, створення можливостей для будівництва місцевої економіки. На місцях є гроші для того, щоб створювати якісні інфраструктурні проекти, які дозволять залучати інвестиції", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, на місцевому рівні існує практика непрозорого використання коштів, а також їх розміщення на депозитах у банках.

"Іноді на місцях вибирають дуже легкий шлях: "давайте візьмемо державні кошти і покладемо на депозити". Коли ми дивимося, що кошти, які передані на місця, не дуже прозоро використовуються, коли ми бачимо, що є певна неефективність, ми самі повинні собі задати питання: "А це ми з вами хотіли отримати, коли почали децентралізацію?". Від уряду, президента і парламенту ви маєте підтримку. Я б хотів, що громадяни, які живуть на місцях, відчували, що ви робите", - підкреслив прем'єр.

Також Гройсман зазначив, що уряд зберіг курс на децентралізацію в проекті бюджету на 2017 рік, збільшивши обсяг Фонду регіонального розвитку з 3 мільярди гривень до 9 мільярда гривень.

Читайте такожНадходження до місцевих бюджетів з початку року зросли майже на 50%

"У вас є вся необхідна підтримка. Від вас потрібна тільки ефективність вашої діяльності. Наскільки більше ви будете ефективними, настільки більше держава буде підтримувати", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні принести регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. Разом з тим, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Фонду регіонального розвитку. Бюджет цього фонду в 2015 році становив 3,5 мільярда гривень. Однак за підсумками 2015 року понад 520 мільйонів гривень з цього фонду не були використані у зв'язку з відсутністю якісних інвестиційних проектів в регіонах, які б пройшли перевірку міжвідомчої комісії на відповідність вимогам законодавства.

2016 року бюджет Фонду регіонального розвитку склав 3 мільярди гривень, а проект держбюджету на 2017 рік передбачає його збільшення до 9 мільярдів гривень.