У Росії запропонував удвічі підвищити пені за несплату податків

Міністерство фінансів Росії пропонує збільшити пені за несплату податків і зборів з 1/300 до 1/180 ставки рефінансування, повідомляє Газета.ru.

При поточній ключової ставки пені все ще дешевше кредиту російських банків, зазначив керуючий партнер Taxadvisor Дмитро Костальгин. За його підрахунками, ставка пені дешевше кредиту у співвідношенні 12,17% проти 15,8% по рублевих кредитах до року з урахуванням малого і середнього бізнесу. Якщо пені підвищать, то за податкову прострочення доведеться платити 20,3% річних, доповнив він.

За словами Олександра Сусліна з Економічної експертної групи, вкрай складно спрогнозувати додаткові доходи російського бюджету від збільшення пені, оскільки з безнадійних заборгованостей стягнути пені не вийде.

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Співробітник податкових органів Росії заявив, що на борги компаній припадає близько 85% податкової заборгованості, частина заборгованості припадає на фірми-одноденки та банкрути. Із заборгованостями на 5,6–6,4 мільярда доларів можна працювати, 10% з них припадає на особливо великих боржників.

2015 року міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що низький рівень пенею перетворив несплату податків у своєрідний вид кредитування за рахунок бюджету, тоді ставка рефінансування була 8,25%. З 2016 року ставка рефінансування була прирівняна до ключової — до 10%.