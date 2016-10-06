Нацбанк прогнозує прибуток банківського сектора вже наступного року

Національний банк України очікує позитивного фінансового результату банківського сектору України за підсумками 2017 року, повідомив в ході брифінгу директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, представляючи підготовлений регулятором перший випуск "Огляду банківського сектора".

"Фінансовий результат банківського сектора в цілому буде залишатися досить волатильним. З місяця в місяць ми будемо бачити якісь суттєві перепади. Але в цілому, вже простежується тенденція виходу банківського сектора в позитивну зону. За результатами 2017 року, у нас практично є повна впевненість, банківський сектор у цілому буде працювати прибутково", - сказав Ваврищук.

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Відповідно до представленого огляду, у першому кварталі банки показали низьку операційну ефективність - показник CIR (cost to income ratio) склав 79% із-за збитків від переоцінки іноземної валюти. У той же час, у другому і третьому кварталах ефективність діяльності покращилася за рахунок прибутку від торговельних операцій і здешевлення фондування.

У результаті, співвідношення операційних витрат до доходів (CIR) повернулося до середнього значення 2015 року - 52%. Одночасно зниження відрахувань в резерви за активними операціями дало банкам можливість поліпшити фінансовий результат і, починаючи з травня 2016 року, банківська система демонструвала чистий прибуток три місяці з чотирьох.

Як повідомляв УНІАН, збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-серпень 2016 року склав 6,596 мільярда гривень, що в 6,8 рази нижче показника за аналогічний період минулого року.