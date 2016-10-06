Українці у вересні продали валюти на $283 мільйони більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України у вересні склала 283,4 мільйона доларів, що в 2 рази вище показника чистого продажу за попередній місяць.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у вересні банки продали готівкову валюту населенню на 65,4 мільйона доларів, купили – на 348,8 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, чистий продаж готівкової валюти населенням з початку року, в січні-вересні, склала 2,307 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України в серпні склав 131,9 мільйона доларів, у січні-серпні - 2,023 мільярда доларів.