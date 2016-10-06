Нацбанк очікує безболісної докапіталізації малих і середніх банків

Національний банк України очікує, що малі та середні банки спокійно виконають вимоги регулятора щодо докапіталізації до мінімального рівня в 200 мільйонів гривень у середині наступного року, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук в ході брифінгу.

"На сьогодні ми бачимо дуже хороші шанси спокійно пройти етап виходу на мінімальний рівень капіталу в 200 мільйонів гривень. Вже ведеться робота більшістю банків, вже подані програми капіталізації багатьма банками", - сказав Ваврищук.

Також він нагадав, що, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, невеликі банки повинні додатково в першому півріччі 2017 року пройти діагностику, за результатами якої будуть зроблені окремі висновки про необхідну суму докапіталізації для кожного банку.

"Ці два процеси повинні бути синхронізовані, але ми не бачимо сьогодні істотних ризиків для фінансової стабільності, пов'язаних з новими вимогами до мінімального капіталу банків", - додав Ваврищук.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків на рівні 500 мільйонів гривень встановлені в статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.