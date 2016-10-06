Українські банки з початку року скоротили кількість відділень на 9%

Українські банки з початку року, за січень-серпень, скоротили кількість структурних підрозділів на 1,1 тисячі одиниць, або на 9,2%, - до 10,8 тисячі одиниць.

Про це йдеться в першому випуску "Огляду банківського сектора" Національного банку України, представленого в ході брифінгу в НБУ.

Як відзначається в огляді, значно таке скорочення підрозділів обумовлено, зокрема, виведенням з ринку банку "Хрещатик", визнаного неплатоспроможним 5 квітня.

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Згідно наведеної в огляді інфографіці, станом на 1 вересня в Україні функціонує 4,1 тисячі підрозділів державних банків, 4,3 тисячі підрозділів українських приватних банків і 2,4 тисячі підрозділів іноземних банків.

Також Нацбанк зазначив, що кількість банківських працівників в першому півріччі скоротився на 7,9 тисячі осіб - до 141,8 тисячі працівників на кінець другого кварталу.

Як повідомляв УНІАН, кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, на 1 вересня склала 100, або на 17 фінустанов менше, ніж на початок року.