Рада ухвалила закон про звільнення благодійної діяльності релігійних організацій від податків

За прийняття законопроекту №5050 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (про уточнення окремих положень щодо оподаткування неприбуткових організацій)» за основу і в цілому проголосував 281 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат Павло Унгурян повідомив, доповідаючи законопроект, що даний документ вносить технічні правки в Податковий кодекс для полегшення надання благодійної допомоги релігійними організаціями.

«Йдеться про те, що в Податковий кодекс закралася помилка, яка позбавляє релігійні організації будь-яких конфесій статусу неприбуткових, коли вони займаються доброчинністю як на користь членів своїх громад, так і іншим людям, які потребують допомоги», - сказав Унгурян.

Як наголошується в пояснювальній записці, за нормами Податкового кодексу, якщо організації надають благодійну допомогу, вони повинні вносити такий вид допомоги у свій статут. Однак у статутах діючих організацій не передбачено багато видів допомоги, зокрема, йдеться про допомогу учасникам АТО і їх сім'ям.

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Голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що перереєстрація статутів благодійних організацій здійснюється з дозволу органів місцевої влади. «Пропускна здатність такої перереєстрації дуже мала, пару статутів на тиждень, тому у встановлені терміни (до 1 січня 2017 року - УНІАН) релігійні організації не встигнуть це зробити», - сказала Южаніна, додавши, що пропонується дозволити продовжити перереєстрацію статутів до 1 січня 2018 року.

Як наголошується в пояснювальній записці, внесення змін до Податкового кодексу України усуне необхідність внесення релігійними організаціями змін до своїх установчих документів і їх перереєстрації до 1 січня 2017 року.

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Також пропонується встановити, що неприбуткові підприємства, установи та організації не можуть бути виключені з Реєстру неприбуткових установ і організацій тільки на тій підставі, що у контролюючого органу відсутні копії установчих документів. Це має зняти проблему вилучення неприбуткових організацій з Реєстру, якщо у контролюючого органу відсутні копії установчих документів через поштові й інші проблеми комунікації, які можуть виникнути напередодні кінцевої дати перереєстрації.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Міністерства культури України, станом на початок 2016 року в Україні зареєстровано зі статусом юридичної особи 34 611 релігійних організацій, які внесені до Реєстру неприбуткових установ і організацій.