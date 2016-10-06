Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2588,8929 (6 жовтня – 2589,8334)

100 EUR – 2895,6767 (6 жовтня – 2903,4622)

10 RUR – 4,1495 (6 жовтня – 4,1465)

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,86/25,89 гривні/долар.

Таким чином, національна валюта частково повернула позиції, втрачені відносно долара США в першій половині дня, і до закриття торгів подешевшала порівняно з рівнем відкриття торгів на 1 копійку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9110/28,9420 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4150/0,4160 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8887 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 505 угод на суму 373,19 мільйона доларів.