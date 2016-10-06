Нацбанк оновив вимоги до сейфів небанківських обмінників

Національний банк України прирівняв вимоги до класовості сейфів небанківських фінансових установ, що працюють на ринку послуг з обміну валют, до відповідних вимог для банків.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №390, яке набирає чинності завтра, 7 жовтня, також регулятор збільшує максимальні обсяги готівки та цінностей, які можуть зберігатися банками та небанківськими фінустановами у відповідному класі опору сховищ або сейфів. Приміром, якщо раніше в сейфі другого класу опору можна було зберігати готівку в обсязі не більше 1 тисячі мінімальних заробітних плат, то тепер – не більше 2 тисяч.

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"Сприяючи підвищенню прозорості та надійності легального ринку валютно-обмінних операцій, Національний банк не тільки посилює вимоги до фінансових установ, які здійснюють такі операції, але і знаходиться в постійному діалозі з ними. Прийняті зміни в класовості сейфів НФУ демонструють ефективність такого діалогу, бажання і вміння регулятора вчасно почути ринок і реагувати на його потреби", - прокоментувала нововведення заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 29 вересня провів зустріч з представниками небанківських фінустанов, які спеціалізуються на валютно-обмінних операціях, в ході якої сторони обговорили проблеми і перспективи розвитку ринку, можливі дії у боротьбі з нелегальним валютним ринком.