Золото подешевшало до чотиримісячного мінімуму на статистиці зі США

Вартість золота в ході торгів четверга оновила майже чотиримісячний мінімум на тлі сильної статистики по ринку праці США, повідомляє Прайм свідчать дані бірж.

"Станом на 19:02 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 10,5 долара, або на 0,83% - до 1258,1 долара за тройську унцію. При цьому раніше в ході торгів вона опускалася до 1252,5 долара - мінімуму з 8 червня. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло знижувалася на 1,84% - до 17,37 долара за унцію", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінпраці США, число первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень несподівано знизилося на 5 тисяч з показника попереднього тижня - до 249 тисяч. Аналітики, навпаки, очікували зростання показника на 3 тисячі. Відомство зазначило, що число заявок залишається на рівні нижче 300 тисяч протягом 83 тижнів поспіль, що є найтривалішим періодом з 1970 року.

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"Сильна статистика посилила очікування, що Федеральна резервна система США підвищить базову процентну ставку з поточного рівня в 0,25-0,5% річних. Це викликало значне зростання курсу долара", - підкреслює видання.

Зміцнення американської валюти традиційно негативно впливає на золото, роблячи його дорожче для власників іноземних валют. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростає на 0,44%, до 96,59 пункту.

Тепер інвестори чекають даних по рівню безробіття в США, які будуть опубліковані в п'ятницю. Згідно з прогнозом аналітиків, рівень безробіття в країні у вересні залишився на рівні серпня в 4,9%, а число робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зросла на 175 тисяч.