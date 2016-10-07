Британський фунт в черговий раз обновив мінімум до долара

Курс британського фунта стерлінгів до американської валюти в п'ятницю різко впав до нового мінімуму в 1,1789 долара за фунт на тлі стурбованості інвесторів, що зберігається з приводу майбутнього виходу країни з Євросоюзу, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:47 курс фунта стерлінгів до долара знижувався до 1,2461 долара з 1,2615 долара за фунт на попередніх торгах, при цьому раніше він опускався до 1,1789 долара - чергового мінімуму з 1985 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що курс долара до ієни опускався до 103,83 ієни з 103,95 ієни за долар на попередньому закритті. Курс євро до долара знижувався до 1,1120 долара з 1,1152 долара. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростав на 0,32%, до 97 пунктів.

Читайте такожБританський фунт став лідером за темпами падіння з початку року

Напередодні видання Financial Times повідомило, що президент Франції Франсуа Олланд закликав ЄС зайняти жорстку позицію відносно Британії в ході переговорів про вихід країни з союзу. Однак аналітики сумніваються, що саме ця новина викликала таку розпродаж фунта, пише агентство MarketWatch.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що її країна має намір активувати статтю 50 Лісабонського договору про вихід зі складу ЄС до кінця березня 2017 року. У червні 2016 року близько 52% громадян Великобританії проголосували на референдумі за вихід країни з ЄС. На цьому тлі протягом усього тижня британська валюта продовжує оновлювати 31-річні мінімуми.