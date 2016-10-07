Данилюк у Вашингтоні провів зустріч з головою Мінфіну Німеччини

Міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході заходів щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні (США) провів зустріч зі своїм колегою - міністром фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле.

Як повідомив міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook, також він зустрівся з представниками української громади, що працюють у МВФ і Світовому Банку.

"Українці повинні триматися разом, де б не були. Зараз дуже важливо максимально об'єднати всіх, хто нас підтримує на міжнародній арені", - написав Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк приймає участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку 6-9 жовтня у Вашингтоні.

Також у складі української делегації до Вашингтона відбула голова Національного банку України Валерія Гонтарева разом з заступником Дмитром Сологубом.