Нацбанк підтримує закон про спецконфіскацію і з нетерпінням чекає від Ради його прийняття

Національний банк України повністю підтримує закон про спецконфискации або будь-який інший законний спосіб повернення вкрадених колишньою політичною елітою коштів до державного бюджету і з нетерпінням чекає від Верховної Ради України прийняття цього закону.

"Національний банк і я особисто неодноразово відзначали, що ми повністю підтримуємо закон про спецконфіскацію або будь-який інший законний спосіб повернення коштів у бюджет країни. Ця позиція є відкритою і загальновідомою, проте деякі політики намагаються маніпулювати фактами і звинувачувати Національний банк України у затягуванні цього процесу. Національний банк вважає такі заяви маніпулятивними і безпідставними", - йдеться в заяві глави НБУ Валерії Гонтаревої, оприлюдненому на сайті регулятора.

Гонтарева підкреслила, що саме депутати повинні прийняти закон про спецконфіскацію, який дозволить повернути кошти в бюджет. "Національний банк зі свого боку зробив все можливе для того, щоб ці кошти були арештовані ще в червні 2014 року. Регулятор з нетерпінням чекає від депутатів прийняття цього закону і поповнення державного бюджету", - додала вона.

Також голова НБУ нагадала, що на рахунках компаній-нерезидентів в "Ощадбанку" заарештовані та очікують рішення парламенту спецконфискации 645,4 мільйона доларів США, 1,8 мільйона гривень і ОВДП, що придбані на користь цієї групи компаній, загальною номінальною вартістю 981 мільйон доларів США.

"Зараз деякі політики звинувачують мене у сприянні висновку коштів "злочинною владою". Вважаю таке звинувачення небувальщиною, адже ці кошти не виводилися за кордон, а інвестувалися у внутрішній державний борг - це пряма позика державного бюджету, який державі, у разі прийняття закону про спецконфискации, не потрібно буде повертати", - зазначила глава НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів на цьому пленарному тижні ухвалити проект закону про спецконфискации, який дозволить акумулювати до бюджету 1,5 мільярда доларів коштів, вкрадених попередньою владою.

Раніше Гройсман зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди і зникнуть.

У середині вересня Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію засобів і розраховує на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президенту Віктору Януковичу, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 мільярда доларів в червні 2014 року. Тодішній прем'єр-міністром України Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак ці кошти досі не повернуто.