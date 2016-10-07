Гривня відвойовує втрачені позиції - зміцнилася до 25,85 за долар

У п'ятницю, 7 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,80/25,85 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк оновив вимоги до сейфів небанківських обмінників

Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 4 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7350/28,7660 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4140/0,4150 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,8719 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 72 угоди на суму 35,26 мільйона доларів.