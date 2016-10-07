В офшорах може знаходитись до 25 трильйонів доларів – ООН

В офшорах розміщено від 7,6 трлн до 25 трлн доларів США, що належать приватним компаніям з усього світу, повідомляє Центр новин ООН з посиланням на експертів організації.

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«Частка незадекларованих коштів, що знаходяться на офшорних рахунках, може становити 80 відсотків. А це означає, що багато країн щорічно недоотримують сотні мільярдів доларів, які могли б бути спрямовані на соціальні проекти та боротьбу з бідністю», - зазначають експерти ООН.

На думку експертів, не всі розміщені в офшорах засоби є незаконними, однак значна їх частина не задекларована належним чином.

"Секретність, якою оповиті офшорні зони, не дозволяє мати достовірні відомості про розміри приватних станів, потай виведених в "податкові гавані", - сказано в повідомленні.

Експерти ООН закликають влади всіх держав забезпечити відповідальність фінансових установ за їх співучасть у схемах ухилення від сплати податків.