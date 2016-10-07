Суд повторно заарештував майно екс-заступник голови "Дельта Банку" - прокуратура

Печерським райсудом Києва за клопотанням прокуратури повторно накладено арешт на майно та корпоративні права колишнього першого заступника голови Ради директорів АТ "Дельта Банк".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначили у відомстві, вказана особа є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями).

В рамках розслідування Печерським райсудом було накладено арешт на корпоративні права, а також рухоме і нерухоме майно (а саме: квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі, паркомісця), оформлені на підозрюваного і членів його сім'ї на загальну суму близько 450 мільйонів гривень.

"Однак, як стало відомо, потім слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання адвокатів підозрюваного і скасував вищевказані арешти", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим прокуратура Києва звернулася до суду з клопотаннями про повторне накладення арештів, які були задоволені в повному обсязі.

Також у відомстві додали, що "внаслідок принципової позиції і своєчасного реагування прокуратури вдалося не допустити незаконного відчуження майна підозрюваного особи".

Крім того, за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення про скасування арештів прокуратура Києва внесла відомості до ЄРДР за ст. 375 КК України, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, перший екс-заступник голови ради директорів "Дельта Банку" Віталій Масюра підозрюється в розкраданні з банку понад 50 мільйонів доларів (1,2 мільярда гривень).

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року почав ліквідацію найбільшого фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, - "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку".

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами "Дельта Банку" коштами на суму понад 4,5 мільярда гривень.

Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку засобами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років.