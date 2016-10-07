Україна збирається розшукувати банкірів через суди США та Великобританії

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збирається розшукувати осіб, пов'язаних із збанкрутілими банками, використовуючи судові інстанції Сполучених Штатів Америки і Великобританії.

Про це повідомив директор юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізосіб Віктор Новіков в інтерв'ю УНІАН.

Він повідомив, що Фонд вже ініціював 3 214 заяв правоохоронцям про вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 256 мільярдів гривень, з яких 376 заяв - проти власників і топ-менеджерів неплатоспроможних банків на загальну суму 187 мільярдів.

"У більшості випадків активи були виведені за кордон. І у нас є підстави вважати, що ми можемо дістати деяких пов'язаних осіб за кордоном, використовуючи судову гілку влади інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, Великобританії, - пояснив Новіков. - За кордоном інструментарій притягнення до цивільно-правової відповідальності працює більш ефективно. Перші позови до іноземних судів, можливо, будуть наступного року".

За його словами, в даний час Фонд проводить акредитацію юридичних компаній, послуги яких будуть оплачуватися по системі "гонорар успіху" - компанія отримає плату вже від надходжень по виграному справі, а не авансом.

Пояснюючи причини звернення до іноземних судів, Новиков пояснив, що в Україні правоохоронці ведуть слідство роками, суди приймають упереджені рішення, а скарги на дії суддів губляться в бюрократичній системі Мін'юсту.

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"Виграти суд - це тільки половина справи, борг треба стягнути. Ми виграємо більшість судових справ, але Державна виконавча служба - теж одна з проблем. У нас вже близько 120 тисяч виконавчих проваджень, але ми не бачимо зусиль державних виконавців з пошуку і повернення активів", - підкреслив він.

На 1 липня, за словами Новікова, стягнення через виконавців підлягає 145 мільярдів гривень, і разом з тим, з початку поточного року Фонд і неплатоспроможні банки вже заплатили більше 63 мільйонів гривень судового збору за наявними справах.

"Сподіваємося, що з появою приватних виконавців відповідно до нещодавно оновленим законодавством з'явиться нова служба, яка буде мотивована на пошук майна і задоволення вимог кредиторів", - зазначив представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.