Україна збирається розшукувати банкірів через суди США та Великобританії
За кордоном інструментарій притягнення до цивільно-правової відповідальності працює ефективніше. Перші позови до іноземних судів, можливо, будуть наступного року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збирається розшукувати осіб, пов'язаних із збанкрутілими банками, використовуючи судові інстанції Сполучених Штатів Америки і Великобританії.
Про це повідомив директор юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізосіб Віктор Новіков в інтерв'ю УНІАН.
Він повідомив, що Фонд вже ініціював 3 214 заяв правоохоронцям про вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 256 мільярдів гривень, з яких 376 заяв - проти власників і топ-менеджерів неплатоспроможних банків на загальну суму 187 мільярдів.
"У більшості випадків активи були виведені за кордон. І у нас є підстави вважати, що ми можемо дістати деяких пов'язаних осіб за кордоном, використовуючи судову гілку влади інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, Великобританії, - пояснив Новіков. - За кордоном інструментарій притягнення до цивільно-правової відповідальності працює більш ефективно. Перші позови до іноземних судів, можливо, будуть наступного року".
За його словами, в даний час Фонд проводить акредитацію юридичних компаній, послуги яких будуть оплачуватися по системі "гонорар успіху" - компанія отримає плату вже від надходжень по виграному справі, а не авансом.
Пояснюючи причини звернення до іноземних судів, Новиков пояснив, що в Україні правоохоронці ведуть слідство роками, суди приймають упереджені рішення, а скарги на дії суддів губляться в бюрократичній системі Мін'юсту.
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"Виграти суд - це тільки половина справи, борг треба стягнути. Ми виграємо більшість судових справ, але Державна виконавча служба - теж одна з проблем. У нас вже близько 120 тисяч виконавчих проваджень, але ми не бачимо зусиль державних виконавців з пошуку і повернення активів", - підкреслив він.
На 1 липня, за словами Новікова, стягнення через виконавців підлягає 145 мільярдів гривень, і разом з тим, з початку поточного року Фонд і неплатоспроможні банки вже заплатили більше 63 мільйонів гривень судового збору за наявними справах.
"Сподіваємося, що з появою приватних виконавців відповідно до нещодавно оновленим законодавством з'явиться нова служба, яка буде мотивована на пошук майна і задоволення вимог кредиторів", - зазначив представник Фонду.
Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.