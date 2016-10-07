Резерви Китаю, які є найбільшими у світі, скоротилися до п'ятирічного мінімуму
15:40, 07 жовтня 2016Фінанси
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Валютні резерви країни у вересні скоротилися на $19 мільярдів.
Ілюстрація REUTERS
Валютні резерви Китаю у вересні скоротилися на $19 млрд — до $3,166 трлн, що стало найнижчим рівнем за п'ять років — з 2011 року, повідомляє Reuters з посиланням на дані ЦБ Китаю.
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Аналітики, опитані агентством, в середньому прогнозували скорочення показника до $3,18 трлн.
Незважаючи на зниження, валютні резерви Китаю залишаються найбільшими в світі.
У серпні валютні резерви країни знизилися на $15,89 млрд — до $3,19 трлн, мінімуму з грудня 2011 року.
За підсумками 2015 року валютні резерви Китаю зменшилися в обсязі $513 млрд після девальвації, яка викликала різкий відтік капіталу.
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