В Україні у вересні зросли ціни після 3-місячного зниження

Інфляція (зростання споживчих цін) в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становила 1,8%, тоді як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися з місяця у місяць.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному виразі, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, у січні-вересні, споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.

Згідно з наведеними даними, у вересні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали електроенергія - на 27,8%, одяг і взуття - на 10,3%, освіта - на 5,3%.

У річному виразі найбільше подорожчали гаряча вода і опалення - на 77,2%, електроенергія - на 60%, водопостачання - на 29,8%.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН,споживчі ціни в Україні у серпні порівняно з липнем знизилися на 0,3%, порівняно з серпнем 2015 року - зросли 8,4%, у січні-серпні - на 4,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд - до 15,1%, Світовий банк - до 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за 1 долар.