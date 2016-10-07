Базова інфляція в Україні у вересні становила 2%
Базова інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становила 2% після дефляції 0,3% у серпні.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вимірі, до вересня 2015 року, базова інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 6,3% після 7,4%, зафіксованих місяцем раніше.
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До грудня 2015 року базова інфляція у вересні становила 4,4%, за січень-вересень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 12,8%.
Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно із серпнем становила 1,8%, тоді як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися місяць до місяця.
У річному вимірі, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року, у січні-вересні споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.