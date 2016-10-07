Україна надала англійському суду докази тиску РФ під час отримання "кредиту Януковича"

Міністерство фінансів України, діючи від імені держави, надало сьогодні англійському суду докази у справі щодо боргу України за єврооблігаціями на 3 млрд дол. США, викупленим Російською Федерацією в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

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Як наголошується в заяві на сайті Мінфіну, докази містять відомості про роль РФ у цій спірній трансакції та її величезний тиск на Україну. «На даний час Україна очікує від Росії доказів у відповідь, які мають бути надані 4 листопада 2016 року - до того, як заява про винесення рішення у порядку спрощеного провадження буде слухатися англійським судом у січні 2017 року», - йдеться у документі.

У заяві також наголошується, що у наданих доказах Україна висуває впевнену і аргументовану відповідь на спробу Росії переконати англійський суд винести рішення за позовом, позбавляючи нашу країну можливості надати усі свої доводи у повноцінному процесі.

Згідно із заявою, Україна не заперечує той факт, що Росія є справжньою стороною цієї операції, однак зазначає, що РФ вимагає погашення боргу, незважаючи на свої незаконні дії стосовно нашої країни, які й змусили укласти цю угоду, а також незважаючи на руйнівні збитки, які Росія завдала і продовжує завдавати Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України в лютому цього року. Предметом спору є кредит, виданий у грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли у перелік паперів, які пройшли реструктуризацію у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктуризованих облігацій.

МВФ у грудні минулого року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі за суверенним боргом, що дозволить продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови несплати боргів.

У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції Кабінет міністрів України у грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками експертів, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років, однак не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, при цьому рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу.