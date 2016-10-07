Росія розмістить на нових рублях зображення окупованих Севастополя і Херсонеса

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, такий вибір зробили учасники проведеного інтернет-голосування.

Казань, що також увійшла в число лідерів за результатами голосування, в результаті програла Севастополю п'ять тисяч голосів.

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Далекий Схід на нових купюрах буде представлений космдоромом "Східний" і мостом на острів Російський. Севастополь - руїнами Херсонеса Таврійського і Пам'ятником затопленим кораблям.

У ході конкурсу, який почався в квітні цього року, жителі Росії повинні були визначити дві території, символи яких вони хочуть бачити на нових купюрах. Випуск банкнот номіналом 200 і 2000 рублів запланований на 2017 рік.