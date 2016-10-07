МВФ позитивно оцінює макроекономічну ситуацію в Україні

Про це на прес-конференції у Вашингтоні повідомив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, пише Економічна правда.

"Фонд в даний час має в Україні одну з найбільших програм. І ми бачимо істотний прогрес, якщо говорити про економічну ситуацію. Все це стало можливим завдяки заходам, вжитим з боку українського уряду - йдеться про коригування бюджету, переходу до гнучкого курсоутворення, а також вирівнювання цін на енергоресурси. Всі ці заходи стабілізували макроекономічну ситуацію і сьогодні ми можемо говорити - зростання повертається в Україну", - заявив Томсен.

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Також МВФ задоволений заходами, яких вживає Україна в боротьбі з корупцією - зокрема, запуском системи електронного декларування.

Разом з тим, у Фонді відзначили, що темпи реформ можуть бути значно вище.

"Боротьба з корупцією - ключовий виклик для українського уряду. Ми чекаємо від нього мобілізації в цьому напрямку. Мені здається і керівники країни розуміють, що від успіхів в цій сфері багато в чому залежить подальша підтримка України", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, в Україні спостерігаються ознаки оздоровлення економіки, однак для досягнення результатів необхідні структурні реформи. Лагард назвала помітним зниження інфляції, зростання економічної активності, валових міжнародних запасів і банківських депозитів. Також вона вважає, що економічне зростання буде вище в майбутній період.