МВФ вважає реалістичним бюджет України на 2017 рік
Міжнародний валютний фонд визнав реалістичним бюджет України на 2017 рік.
Про це глава Мінфіну Олександр Данилюк сказав журналістам під час свого візиту до Вашингтона, пише Економічна правда.
"Ми отримали перші коментарі з приводу проекту бюджету від МВФ ще 2 тижні тому. Це в основному уточнюючі питання по кожній сфері, тому що бюджет - це складний документ, вони хочуть розуміти як він формувався, наскільки його можна виконати", - заявив він.
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За словами міністра, від представників МВФ були отримані в основному позитивні відгуки.
"У МВФ визнали наш бюджет реалістичним. Якісь питання ми в даний час пояснюємо", - додав Данилюк.
Він нагадав, що проект бюджету відправлений також до Верховної Ради, щоб потім у міністерства був час його доопрацювати.
"Це нормальний діалог, який спрямований на те, що у нас був нарешті нормальний бюджет", - додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами у 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.
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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд на позачерговому засіданні затвердив проект держбюджету. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Зокрема, закладається зростання ВВП має становити не менше 3%.
Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки в обсязі близько 129 мільярдів гривень, підтримка аграріїв в обсязі не менше 5,5 мільярда гривень, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 мільярдів гривень, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 мільярда гривень, а також 1 мільярд гривень за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).
Також повідомляється, що в центрі уваги уряду - фінансування освіти в обсязі понад 20 мільярдів гривень, а також фінансування сфери охорони здоров'я.