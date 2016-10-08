МВФ вважає реалістичним бюджет України на 2017 рік

Про це глава Мінфіну Олександр Данилюк сказав журналістам під час свого візиту до Вашингтона, пише Економічна правда.

"Ми отримали перші коментарі з приводу проекту бюджету від МВФ ще 2 тижні тому. Це в основному уточнюючі питання по кожній сфері, тому що бюджет - це складний документ, вони хочуть розуміти як він формувався, наскільки його можна виконати", - заявив він.

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За словами міністра, від представників МВФ були отримані в основному позитивні відгуки.

"У МВФ визнали наш бюджет реалістичним. Якісь питання ми в даний час пояснюємо", - додав Данилюк.

Він нагадав, що проект бюджету відправлений також до Верховної Ради, щоб потім у міністерства був час його доопрацювати.

"Це нормальний діалог, який спрямований на те, що у нас був нарешті нормальний бюджет", - додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами у 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд на позачерговому засіданні затвердив проект держбюджету. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Зокрема, закладається зростання ВВП має становити не менше 3%.

Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки в обсязі близько 129 мільярдів гривень, підтримка аграріїв в обсязі не менше 5,5 мільярда гривень, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 мільярдів гривень, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 мільярда гривень, а також 1 мільярд гривень за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).

Також повідомляється, що в центрі уваги уряду - фінансування освіти в обсязі понад 20 мільярдів гривень, а також фінансування сфери охорони здоров'я.