У МВФ назвали ключову умову для подальшої допомоги Україні

Про це повідомляє видання «Економічна правда» з посиланням на слова директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена.

«Боротьба з корупцією - ключовий виклик для українського уряду. Ми чекаємо від нього мобілізації в цьому напрямку. Мені здається і керівники країни розуміють, що від успіхів в цій сфері багато в чому залежить подальша підтримка України», - сказав Томсен.

За його словами, Україні вдалося провести необхідні реформи, які призвели до макроекономічної стабілізації і відновлення зростання економіки.

«Фонд на даний час має в Україні одну з найбільших програм. І ми бачимо істотний прогрес, якщо говорити про економічну ситуацію. Все це стало можливим завдяки заходам, вжитим з боку українського уряду - йдеться про коригування бюджету, перехід до гнучкого курсоутворення, а також вирівнювання цін на енергоресурси. Всі ці заходи стабілізували макроекономічну ситуацію, і сьогодні ми можемо говорити - зростання повертається в Україну», - зауважив представник МВФ.

Читайте такожМВФ вважає реалістичним бюджет України на 2017 рік

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш як річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. уже до кінця поточного року.

За словами експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch, отримання Україною третього кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду є добрим сигналом, але не знімає загальної стурбованості про необхідність і швидкість проведення реформ в країні.