Міністр фінансів обговорив із керівництвом МВФ і Світового банку проблеми співробітництва

Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку 6-9 жовтня у Вашингтоні обговорив з керівництвом МВФ і СБ нагальні проблеми взаємодії України з цими організаціями, повідомив Данилюк у своєму відеоблозі в соцмережі Facebook.

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Міністр зазначив, що завершує свій візит до Вашингтона, де у нього була можливість не тільки взяти участь в обговоренні нагальних проблем світової економіки, а й обговорити питання взаємодії України з міжнародними організаціями.

«Зі Світовим банком у нас зараз активний період - ми переглядаємо портфель проектів для України. Частина проектів, застарілих і неактуальних, будемо закривати, звільнятимемо ресурси, щоб інвестувати ці кошти в актуальні проекти, важливі для розвитку економіки України», - сказав Данилюк.

Також він повідомив, що обговорив нагальні питання реформування різних сфер економіки України з керівництвом Міжнародного валютного фонду. «Як завжди, дуже продуктивні і конкретні зустрічі. Ми шукали відповіді, як зробити нашу економіку більш конкурентоспроможною», - додав міністр.

Крім того, як зазначив Данилюк, він провів зустрічі з колегами з інших країн, зокрема, з міністром фінансів Німеччини, з яким обговорив механізми найбільш ефективного використання отриманого нашою країною кредиту на 300 млн євро.

Окрім цього, як повідомив міністр, він зустрічався з керівництвом американської митниці, і під час цієї зустрічі слухав позитивні відгуки щодо затвердженого урядом України минулого тижня антикорупційного законопроекту.

Крім того, за словами Данилюка, він провів ряд зустрічей з великими інвесторами, під час яких розповів про конкретні можливості інвестування в Україну та перспективи для інвесторів завдяки змінам, що відбуваються.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк брав участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку 6-9 жовтня у Вашингтоні. У складі української делегації до Вашингтона також була голова Національного банку України Валерія Гонтарева разом із заступником Дмитром Сологубом.