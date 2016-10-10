Гривня на міжбанку торгується по 25,85 за долар

У понеділок, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,81/25,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася щодо долара США на 2 копійки, при цьому, як зазначив співрозмовник, сьогодні вихідний у США, у зв'язку з чим торги щодо долара проходять з поставкою доларів на наступний день.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,8980/28,9540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4140/0,4150 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,8462 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 15 угод на суму 5,24 млн дол.