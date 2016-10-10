Центробанк Китаю ослабив курс юаня до шестирічного мінімуму

Народний банк Китаю знизив центральний паритетний курс національної валюти до 6,7008 юаня за долар, повідомляє РБК.

"Центральний паритетний курс юаня, який заснований на середньозваженою ціною, що пропонується маркетмейкерами до відкриття міжбанківського ринку, знизився на 230 базисних пунктів - з 6,6778 до 6,7008 юаня за долар, повідомляється на сайті Китайської валютної торгової системи (CFETS). Порівняно з попередньою оцінкою курс долара зріс приблизно на 0,34%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксований у понеділок Народним банком Китаю (НБК) центральний паритетний курс досяг мінімуму за шість років - так дешево китайський Центробанк не оцінював юань з вересня 2010 року.

"В ході валютних торгів 10 жовтня курс сягнув позначки 6,7066 юаня за долар. У попередній раз вище цієї позначки він піднімався 22 вересня 2010 року. За чинним в Китаї правилами біржовий курс юаня може відхилятися від центрального паритетного курсу не більше ніж на 2%", - підкреслює видання.

Зниження курсу юаня до долара "Сіньхуа" пов'язує із зростанням ймовірності підвищення базової ставки Федеральної резервної системи США. У коментарі CFETS підкреслюється, що коливання курсу юаня щодо долара є нормальним процесом, який буде тривати і далі.

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Представники CFETS також зазначили, що одночасно зі зниженням курсу китайської валюти до долара трохи зріс курс юаня до кошика валют, до якого входять долари США, Гонконгу, Австралії, Сінгапуру, Канади та Нової Зеландії, а також євро, ієна, швейцарський франк, британський фунт, російський рубль, малайзійський рінггіт і таїландський бат.

"У довгостроковій перспективі підстав для зниження курсу юаня немає", - зазначається в коментарі CFETS.

До 2005 року курс юаня був жорстко прив'язаний до долара. З 1997 по 2005 рік він утримувався китайськими властями на позначці 8,27 юаня за долар. З 2006 року курс визначається в ході торгів, але коливання обмежені в рамках встановленого коридору. Історичний максимум курсу юаня був зафіксований в січні 2014 року, коли його вартість досягла позначки 6,0395 юаня за долар.

У червні Центробанк Китаю звинуватив західні ЗМІ в дестабілізації валютного ринку країни, заохочення гри проти юаня, а також введення читачів в оману, назвавши повідомлення про намір ЦБ Китаю ослабити юань до 6,8 за долар не відповідають дійсності.