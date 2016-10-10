В ЄС назвали ключові умови виділення Україні €600 мільйонів кредиту

Про це повідомив журналістам глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

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«Як ви пам'ятаєте, ЄС затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1,8 млрд євро. Перший транш у розмірі 600 млн євро ми вже виділили, і зараз йдеться про другий транш також у 600 млн євро. Є дві ключові умови для виділення коштів: зняття мораторію на експорт лісу, а також вирішення питання з виплатами внутрішнім переселенцям», - сказав Мінгареллі.

При цьому він підкреслив, що влада ЄС і України перебувають у процесі переговорів з цих питань, і найближчим часом сторони можуть «вийти на рішення» з цього питання.

Раніше представники Європейського Союзу зазначали, що відновлення експорту лісу-кругляку є однією з умов надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. При цьому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже наголошував, що Україна готова обговорити з ЄС цю умову співробітництва, але виходитиме при цьому зі своїх інтересів. Крім того, він зазначав, що на поточний момент лісове господарство України гостро потребує програми відновлення і розвитку.

Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом наголосила, що Україна повинна відновити соціальні виплати та пенсії внутрішнім переселенцям.