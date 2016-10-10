Інфляція в Україні цього року становитиме 11% - експерт

Інфляція в Україні за підсумками 2016 року прискориться до 11% з 7,9%, зафіксованих у вересні 2016 року в річному вираженні, однак до кінця 2017 року знову сповільниться до 8%.

Таку думку висловила головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан в коментарі, переданому УНІАН.

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За прогнозами експерта, до кінця року основний вплив на динаміку інфляції буде здійснювати подальше підвищення тарифів на комунальні послуги, в тому числі відображення у жовтневих і листопадових рахунках домогосподарств підвищення тарифів на природний газ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становив 1,8%, у той час як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися щодо місяць до місяця.

У річному вираженні, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-вересні споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.