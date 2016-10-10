Україна повинна розпочати реформи з змін у пенсійній системі – посол ЄС

Пенсійна реформа, яка сьогодні обговорюється владою країни, повинна стати однією з ключових реформ на найближчу перспективу, сказав в ході брифінгу у Києві голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"Потрібно почати структурні реформи і в особливості пенсійну реформу, яка на поточний момент дуже вразлива і нестійка", – сказав Мінгареллі.

Разом з тим, не менш важливими, на думку голови представництва ЄС, є питання державного управління, включаючи управління державними компаніями, а також прозора приватизація, децентралізація та дерегуляція, очищення банківської системи і зміни в енергетичному секторі.

"Ви вже прийняли закон про ринок газу, чекаємо прийняття закону про ринок електроенергії. Енергетика – важливий сектор, зміни в якому, на нашу думку, зараз йдуть у правильному напрямку", – зазначив Мінгареллі.

Також він звернув увагу на подальшу реалізацію судової реформи та боротьбу з корупцією.

"Мало сформувати органи по боротьбі з корупцією. Важливо змінити ментальність", – підкреслив Мінгареллі.

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За його словами, Євросоюз готовий за всіма цими напрямками надавати Україні найширшу підтримку і ділитися своїм досвідом у цих сферах. При цьому Мінгареллі підкреслив, що Україна вже досягла значного прогресу на шляху реформ, які були заявлені два роки тому.

"За два роки уряду Арсенія Яценюка, а тепер і Володимира Гройсмана зроблено чимало. Я знаю не багато країн, де за два роки бюджетний дефіцит вдалося знизити з 11% до 3%, де вдалося стабілізувати курс валюти в умовах ведення війни", – сказав Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є однією з умов співробітництва України з ключовими кредиторами – Міжнародним валютним фондом та іншими організаціями. Разом з тим, жорстких параметрів реформ перед Україною не ставлять, але розраховують, що до кінця року країна визначитися з моделлю пенсійної системи, яка дозволила б скасувати існуючий дефіцит Пенсійного фонду та забезпечити стабільні пенсійні виплати громадянам України.