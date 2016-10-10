У ЄС висловили побажання до роботи системи е-декларування

Зміни в роботі системи електронного декларування, які сьогодні обговорюються в суспільстві, не повинні вплинути на ступінь прозорості масиву даних і не повинні знизити цінність самої ідеї контролю за доходами і видатками чиновників.

Про це в ході прес-конференції в Києві сказав голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.

Він звернув увагу на те, що сам факт запуску системи електронного декларування – хороший крок, і тепер важливо знизити ризики, які несе в собі відкритий доступ до даних.

"Потрібно забезпечити доступ до даних як громадянам, так і правоохоронним органам, але при цьому знизити ризик того, що ці дані можуть використовувати злочинці, – сказав Мінгареллі. – Ми дуже активно обговорюємо цей процес з першими особами держави".

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Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили в Україні відповідно до Закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня. З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр, їх радники і помічники, члени Кабміну, заступники міністрів, члени національних комісій та Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та Нацбанку та їх заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" і "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Станом на початок жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, налічувалося 2 370 декларацій.