Гривня за день зміцнилася на 5 копійок – до 25,83 за долар

У понеділок, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,79/25,83 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, національна валюта у другій половині дня продовжила тренд зміцнення і за день у цілому порівняно з відкриттям торгів зміцнилася відносно долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7660/28,8080 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4150/0,4160 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8272 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 403 угоди на суму 285,72 мільйона доларів.