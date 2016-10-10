Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,82 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2582.7169 (10 жовтня – 2584.0885)

100 EUR – 2882.3121 (10 жовтня – 2878.6746)

10 RUR – 4.1397 (10 жовтня – 4.1476)

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,79/25,83 гривні/долар.

Таким чином, національна валюта у другій половині дня продовжила тренд зміцнення і за день у цілому по порівнянні з відкриттям торгів зміцнилася по відношенню до долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,7660/28,8080 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4150/0,4160 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8272 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 403 угоди на суму 285,72 мільйона доларів.