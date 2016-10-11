Сінгапур закрив філії двох швейцарських банків за підозрою в махінаціях

Центральний банк Сінгапура оголосив про закриття філії другого швейцарського банку у зв'язку з підозрою у причетності до шахрайських операцій малайзійського державного фонду 1MDB.

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Згідно із заявою Грошово-кредитного управління Сінгапура, рішення про відкликання ліцензії у філії швейцарського банку Falcon пов'язано з серйозними порушеннями в заходах щодо боротьби з відмиванням грошей, а також з неетичною поведінкою вищого керівництва як у головному офісі банку в Швейцарії, так і філії установи в Сінгапурі, повідомляє Прайм.

Крім того повідомляється про накладення фінансових санкцій на місцеві банки DBS і UBS у зв'язку з махінаціями в 1MDB.

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Раніше фінансова влада Сінгапуру оголосила про заборону на проведення операцій приватним банком BSI, який викрили у махінаціях з малайзійським держфондом 1MDB. Пізніше двом колишнім співробітникам BSI пред'явили звинувачення в підробці документів і приховуванні підозрілих угод.

У липні 2015 року стало відомо, що прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак отримав близько 700 мільйонів доларів на свій особистий рахунок від організацій, пов'язаних з державним фондом 1MDB. Прем'єр стверджує, що отримані гроші є пожертвою від держав Близького Сходу.