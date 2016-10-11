У Мінекономрозвитку очікують інфляцію за підсумками року на рівні 13%

Інфляція в Україні за підсумками 2016 року становитиме 13%, тоді як у 2017 році цей показник знизиться до 8%, повідомила журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів на бізнес-форумі в Києві.

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«Інфляцію цього року ми очікуємо до 13%, відповідно це впливатиме на ставки кредитування. Наступного року ми очікуємо інфляцію на рівні 8%», - сказала Ковалів.

Вона додала, що Мінекономрозвитку очікує в Україні падіння ставок за кредитами вже до кінця цього року.

"Якщо півтора року тому в нас ставка рефінансування Національного банку була 30%, то сьогодні вона знизилася до 15,5%. Це прямо впливає на ставки кредитування, наступного року ми очікуємо інфляцію на рівні 8%, відповідно, також реагуватимуть кредитні ставки...Тому ми очікуємо, що до кінця цього року й наступного року ставки кредитування в Україні падатимуть", - зазначила Ковалів.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становила 1,8%, у той час як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися місяць до місяця.

У річному виразі, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-вересні, споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.