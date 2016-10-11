Ліквідація "спрощенки" призведе до нової хвилі закриття підприємств - економіст

Про це заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик, коментуючи намір стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні на чолі з Лєшєком Бальцеровичем та Іваном Міклошем включити в пакет реформ скасування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.

Читайте такожАграрії вимагають повернути спецрежим ПДВ, щоб зберегти низькі ціни на продукти

«За останні роки кількість підприємств уже скоротилася на 250 тисяч, 4 мільйони українців виїхали на роботу за кордон. Ліквідація спрощеної системи оподаткування означатиме, що підприємства і далі закриватимуться, і люди втрачатимуть змогу прогодувати себе і свої сім’ї», - зазначив Віталій Скоцик.

Лідер Аграрної партії нагадав, що Україна і так входить у топ-25 країн з найвищими податками.

«Нещодавно Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг конкурентоспроможності країн. Україна посіла 21 місце серед держав з найвищими податковими ставками. Здавалося б, із цього треба робити висновки. І замість «закручування гайок» давати стимули, щоб підприємства могли працювати, нарощувати виробництво. Натомість ми бачимо лише намір «витиснути останнє» з тих, хто ще дихає», - говорить Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що країні вдасться подолати кризу лише тоді, коли у владі будуть менеджери, здатні мислити стратегічно, а не «фіскали», які думають лише про «латання дірок» у сьогоднішньому бюджеті.

«Погляньмо на історію – як боролись із кризами різні країни. Коли Маргарет Тетчер стала прем'єром Великої Британії, то сказала: «Таке враження, що це не ми виграли Другу світову війну, бо темпи економічного розвитку в Японії — 10%, у Німеччині — 6%». Почала із зменшення податкового тиску. Те саме робив Рональд Рейган. Те саме робили у Сінгапурі і Грузії. Поки українські чиновники мислитимуть критеріями збільшення податків – економіка задихатиметься. Розглядати підвищення податків можна в умовах, коли економіка стабільно зростає, але не раніше», - зазначив Віталій Скоцик.

За його словами, ресурс для наповнення бюджету треба шукати не в додаткових поборах з підприємців, а в знищенні корупційних бар’єрів.

«Ми – одна з найбагатших країн світу. Ми володіємо 25% світових чорноземів, у нас 120 видів корисних копалин. Єдине, що нам потрібно – це подолання корупції і забезпечення зрозумілих, прозорих і головне - стабільних правил гри. Податки повинні стимулювати розвиток виробництва і, разом з тим, вони мають бути прогнозовані, щоб бізнес міг планувати на 5-10 років вперед. Під час економічного спаду не варто ламати те, що працює, і не вимагає інвестицій з боку держави», - говорить Віталій Скоцик.