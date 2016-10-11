Гройсман назвав реальним подвоєння зростання економіки України вже через рік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав реальним подвоєння росту економіки України вже через рік за умови розвитку промисловості і переходу від сировинного до інноваційного та технологічного типу розвитку економіки.

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Про це голова уряду сказав на засіданні уряду, представляючи необхідність створення в нашій країні Національного комітету відновлення промисловості.

«У нас є великі можливості. Ми закладаємо 3-відсоткове зростання, але його можна подвоїти. Ми можемо за рік дати імпульс розвитку виробництва, щоб перестати бути сировинним типом економіки, яким ми є сьогодні», - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман анонсував створення в жовтні Офісу супроводу інвестицій, а також Національного комітету відновлення промисловості.

За даними Держстату, в Україні в серпні 2016 року в річному вимірі, порівняно з серпнем 2015 року, зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%, після падіння на 0,2% місяцем раніше. Кабмін закладає зростання економіки України у 2017 року на рівні 3% ВВП.