Мінфін внесе зміни до держбюджету через НАЗК

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів передбачити в змінах до державного бюджету кошти Національному агентству з питань запобігання корупції для закупівлі обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду у вівторок.

«Технічних проблем зараз немає, тобто зараз необхідне обладнання орендується, як було заплановано раніше. Тому доручення Міністерству фінансів: передбачити за запитом НАЗК необхідні зміни до державного бюджету для закупівлі обладнання», – сказав він.

Читайте такожГройсман назвав реальним подвоєння зростання економіки України вже через рікЗа його словами, до моменту закупівлі необхідного обладнання НАЗК необхідно вжити заходів для продовження його оренди на необхідний термін.

«Ви є центральним органом виконавчої влади. З іншого боку, ви абсолютно незалежні від Кабінету міністрів. Ви обиралися незалежно, через конкурсні комісії, тому ми можемо вам тільки сприяти в цьому питанні. Але я хочу наголосити, що станом на кінець дня 31 жовтня у вас має бути все бездоганно заповнено», – підкреслив прем’єр.

Глава НАЗК Наталія Корчак зазначила, що вартість оренди обладнання становить 100 тис. грн на місяць.